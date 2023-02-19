Depremin merkez üssünde mağazadaki avizelere bir şey olmadı

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin merkez üsse konumundaki Kahramanmaraş'ta bulunan 5 katlı mağazada, şiddetli depremde bile avizelerin devrilmemesi şaşırttı. Mağaza sahibi ve aynı zamanda binanın müteahhidi olan Mustafa Baki Güçlü, "Binayı deprem yönetmeliklerine uyarak yaptım. O nedenle böyle bir depremde ayakta kaldı. Mağazadaki avizelerde genel itibariyle sağlam ve ayakta duruyor" dedi.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan asrın felaketi depremlerde, Maraş'ın merkez Onikişubat İlçesi Yusuflar Mahallesi Şekerdere Bulvarı'nda bulunan 5 katlı avize mağazası görenleri şaşırtıyor.

Yakın bölgesinde yüzlerce bina yerle bir olurken mağazadaki avizeler ise hiçbir şey olmadan asılı vaziyette duruyor.