Depremin simge fotoğrafını kumaş parçalarıyla tuvale aktardı

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen, 11 ili etkileyen depremlerde binlerce bina yıkılırken, binlerce kişi de hayatını kaybetti. Felaketin duyulmasıyla birlikte dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardım için kurtarma ekipleri yola çıktı. İnsani yardım malzemelerinin ulaştırılması için seferber olundu. Azerbaycan'da köylülerden topladığı yorganları, Türk ve Azerbaycan bayrağının dalgalandığı eski aracının tavanına yükleyen Server Beşirli'nin fotoğrafı, gündem oldu. Bu fotoğraf karesi, depremin simge fotoğrafları arasında yer aldı.