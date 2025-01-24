Depremin üzerinden 5 yıl geçti! "Devletimiz maddi manevi yanımızda oldu"

Şu anda burada yaşıyoruz. Sıcacık yuvamız var, mutluyuz. Deprem olduğunda yüzeysel bir sarsıntı oluyor ama korkmuyoruz. Çünkü zemin sağlam, dışarı çıkmıyoruz. . Rahat bir şekilde başımızı yastığa koyuyoruz" diye konuştu. Kardeşi Selahattin Çavuş ise "TOKİ evlerine geldiğim zaman çocuklarımız bile sağlam diye yanımıza geldi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.