Depremin üzerinden 5 yıl geçti! "Devletimiz maddi manevi yanımızda oldu"

Depremde kendisinin ve kardeşinin evinin yıkıldığını söyleyen Ali Çavuş, devletin depremin ilk anlarından itibaren yanlarında olduklarını söyledi. Çavuş, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği ekiplerle devletimiz maddi ve manevi bütün Elazığ halkının yanındaydı" dedi. Çavuş, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde ev sahibi olduk.
Şu anda burada yaşıyoruz. Sıcacık yuvamız var, mutluyuz. Deprem olduğunda yüzeysel bir sarsıntı oluyor ama korkmuyoruz. Çünkü zemin sağlam, dışarı çıkmıyoruz. . Rahat bir şekilde başımızı yastığa koyuyoruz" diye konuştu. Kardeşi Selahattin Çavuş ise "TOKİ evlerine geldiğim zaman çocuklarımız bile sağlam diye yanımıza geldi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.