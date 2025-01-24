Haberler Yaşam Haberleri Depremin üzerinden 5 yıl geçti! "Devletimiz maddi manevi yanımızda oldu"
Giriş Tarihi: 24.1.2025 07:08

Depremin üzerinden 5 yıl geçti! "Devletimiz maddi manevi yanımızda oldu"

Elazığ´ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020 yılında meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden 5 yıl geçti. Elazığ’da 37, Malatya’da 4 olmak üzere toplam 41 kişi hayatını kaybetti. Bin 466 kişi ise yaralandı. Depremin etkisiyle 5 bina yıkılırken enkaz altında kalan 45 kişi sağ olarak kurtarıldı. Depremin ardından vatandaşlara toplam 823 milyon 337 bin liralık nakdi ve ayni yardım yapılırken devletin çalışmasıyla ilk olarak 23 bin 986 çadır dağıtıldı ve 4 konteyner kentte 2 bin 809 adet konteyner kuruldu. Depremin ardından 24 bin 388 hak sahibi için yapımına başlanan konutların anahtarları teslim edilip depremin yaraları tamamen sarıldı.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Depremin üzerinden 5 yıl geçti! Devletimiz maddi manevi yanımızda oldu

Depremde kendisinin ve kardeşinin evinin yıkıldığını söyleyen Ali Çavuş, devletin depremin ilk anlarından itibaren yanlarında olduklarını söyledi. Çavuş, "Cumhurbaşkanımızın gönderdiği ekiplerle devletimiz maddi ve manevi bütün Elazığ halkının yanındaydı" dedi. Çavuş, "Cumhurbaşkanımızın sayesinde ev sahibi olduk.

Şu anda burada yaşıyoruz. Sıcacık yuvamız var, mutluyuz. Deprem olduğunda yüzeysel bir sarsıntı oluyor ama korkmuyoruz. Çünkü zemin sağlam, dışarı çıkmıyoruz. . Rahat bir şekilde başımızı yastığa koyuyoruz" diye konuştu. Kardeşi Selahattin Çavuş ise "TOKİ evlerine geldiğim zaman çocuklarımız bile sağlam diye yanımıza geldi. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz" dedi.

24 BİN KİŞİYE YENİ EV
Elazığ AFAD İl Müdürü Cafer Giyik, yaptığı açıklamada," Bugün itibarıyla hak sahiplerimizin tamamının konutlarını teslim etmiş durumdayız. Beşinci yılına sorunsuz bir şekilde mutlu girmenin onurunu yaşıyoruz" diye konuştu.

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Depremin üzerinden 5 yıl geçti! "Devletimiz maddi manevi yanımızda oldu"
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