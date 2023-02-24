Depremin vurduğu Hatay’da piyano çalmıştı: O öğretmen konuştu

Deprem bölgesindeki görevi biten ve Ankara'ya dönen özel okulda müzik öğretmeni Ozan Can Alkaya, DHA'ya konuştu. Alkaya, enkazdan kurtulan çocukların acısını hafifletmek için deprem bölgesine gittiklerini belirterek, "Biz enkaz bölgesine gittiğimizde çocuklar için neler yapabileceğimizi düşündük. Bu depremde onlar çok fazla yara aldı. Onların acısını bir an olsun hafifletmek adına çeşitli etkinlikler yapmak için ordaydık. Eğitimciler olarak destek olmak için gittik. Piyano çalmam tamamen kendiliğinden gelişti. Okulumuz bize destek oldu, biz de 20 kişilik bir ekiple gönüllü olarak katılım sağladık. Bir okul gördük, fazla zarar görmemişti. Tesadüfen müzik sınıfının penceresinin açık olduğunu gördük. Daha sonra piyanonun başına oturdum. Şarkı Erik Satie'nin ağıt üzerine yazdığı 'Gnossienne 1 notes' adlı bestesiydi. Biz de acımızı notalarla gösterdik" dedi.