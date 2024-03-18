Depremin yok ettiği mahallede hüzünlü iftar

Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'da yaklaşık 25 bin kişi vefat etmişti. Antakya ilçesi yerle bir olmuş ve kent merkezinde bulunan Emek Mahallesi'nde 2 bine yakın insan vefat etmişti. Asrın felaketinden önce yaklaşık 7 bin kişinin yaşadığı mahallede, geriye yaklaşık 20 aile kaldı. Emek Mahallesi Muhtarı Celal Sarı, mahallede depremden geriye kalan aileleri ramazan sofrasında bir araya getirdi. Muhtar Sarı, mahallede 30 kişinin kaldığını belirterek organizasyonu birlekteliğin devamını sağlamak ve hayatını kaybedenleri yâd etmek için yaptıklarını dile getirdi.