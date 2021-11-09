Depremle sallanan Konya’da 66 bina hasar aldı

Konya'nın Meram ilçesinde dün akşam saatlerinde 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem kentin birçok bölgesinden hissedildi. İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), depremin meydana geldiği Konya'nın Meram ilçesinde elektrik ve telefon hatlarında sorun bulunmadığını, Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerinin hasar tespit çalışmalarına başladığını bildirdi.

AFAD'dan yapılan yazılı açıklamada, saat 21.45 itibarıyla bölgede en büyüğü 2,8 olmak üzere 9 artçı depremin meydana geldiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre, yapılan hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 66 binada ağır ve az olmak üzere hasarlar tespit edildi.