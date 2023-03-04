Depremle sarsıldık, sırada kuraklık var

Son 53 yılın en sıcak ve kurak ikinci ayı ise 2023 Ocak ayı oldu. Kişi başına kullanılan su miktarı da 6 kat azaldı. Türkiye'nin birçok bölgesine kar yağmaması, kaygıların iyice artmasına yol açtı. Durum o kadar ciddiydi ki Ocak ayında erik, badem, nar, kızılcık gibi ağaçlar çiçek açtı. Kış ortasında bahar havası yaşayan Türkiye'de arılar mevsimleri karıştırdı.

BİN 100 METREKÜPE DÜŞMEMELİ

Bir ülkede kişi başına düşen yıllık su miktarı bin ile bin 700 metreküp arasında olması 'su sıkıntısı' olarak açıklanıyor. Bu miktarın bin metreküp altına düştüğü ülkeler "su fakiri" olarak tanımlanıyor. Türkiye de kişi başı kullanılabilecek su miktarı açısından 2019 yılında bin 400 metreküple su sıkıntısı yaşayan ülke konumundaydı. Eğer Türkiye nüfusunun 10-15 yıl sonra 100 milyona ulaşması halinde bin 100 metreküp kişi başı kullanılabilir su miktarı ile su fakiri sınıfına gireceği tahmin ediliyor.

TÜRKİYE'Yİ KURAKLIK SORUNU BEKLİYOR

İlkbahara yeni girdiğimiz Mart ayının ilk haftasında yağışların yok denecek kadar az olması sadece barajları değil akarsu ve gölleri de vurdu. Türkiye'de ilk SOS veren bölge ise Konya ovası oldu. Daha önce Konya'da 20-30 metre derinlikten su çıkarken, şimdi 150 metrede bile su bulmak zorlaştı. Barajlarda ise doluluk oranı gözle görülür şekilde düştü. İstanbul'da barajların doluluk oranı Ocak ayında yüzde 31.65, Ankara'da ise yüzde 18.18 oldu. Depremle sarsılan Türkiye'yi bu defa kuraklık sorunu bekliyor.