Haberler Yaşam Haberleri Depremler, Adıyaman'daki demir yolunda bükülmeye neden oldu
Giriş Tarihi: 3.3.2023 11:30

Depremler, Adıyaman'daki demir yolunda bükülmeye neden oldu

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisiyle Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde dmeir yolunda kayma ve bükülmeler oluştu. Prof. Dr. Eren Uçkan, "Bu durum 'Z' şekli basınç olduğunu gösterir. Kara yolunda da eğer açılma görüyorsanız, belli ki çekme bölgesidir. Kara yolunda eğer sıkışma, daralma varsa, o da basınç bölgesi olduğunu gösteriyor." dedi.

AA
Depremler, Adıyaman’daki demir yolunda bükülmeye neden oldu

Depremin etkisiyle Gölbaşı ilçesinde raylarda bükülmeler meydana geldi. Bölgede inceleme yapan Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eren Uçkan, depremin etkilediği Adıyaman'da çalışma yürüttüklerini söyledi.

Demir yolu gibi yapıların yüzey kırılmalarında hassas olduğunu belirten Uçkan, "Bu tür uzun elemanlar, yüzey yırtılmasında atım yönüne bağlı olarak birtakım deformasyonlara uğrayabiliyor. Buraya baktığımız zaman fayın, tren yolunu kestiğini görüyorsunuz. Fay, tren yolunu kestiği zaman atım yönüne göre 'S' ya da 'Z' şeklinde deformasyon yapabilir. Burada daha böyle 'S' şeklinde deformasyon görebiliyorsunuz." dedi.

"KARAYOLUNDA EĞER SIKIŞMA VARSA BASINÇ BÖLGESİ OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Adıyaman'da demir yolunun birçok yerde hasar gördüğünü dile getiren Uçkan, şöyle konuştu:

"Bu durum kara yolunda olsaydı, atım yönüne bağlı olarak ya çekme, açma şeklinde hasar olabilir, ayrılabilir ya da basınç kısmıysa bu iki tarafın birbirine vurmasıyla küçük kubbe gibi kabarmalar şeklinde olabilirdi. 'Z' şekli basınç olduğunu gösterir. Kara yolunda da eğer açılma görüyorsanız, belli ki çekme bölgesidir. Kara yolunda eğer sıkışma, daralma varsa, o da basınç bölgesi olduğunu gösteriyor."

EN ÇOK OKUNANLAR

6'lı koalisyon krizi! 'Uzlaştık' dediler ayrı telden çaldılar: Demirel'in o sözleri akıllara geldi...
'Sürpriz var mı?' sorusuna net yanıt verdi: Gelecek Partili isim 6 marttan önce adayı açıkladı
Akşener’in iki farklı görüntüsü: 6’lı koalisyon parçalanıyor! İYİ Partililerden dikkat çeken slogan!
248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
On saniye de sıfırdır
SON DAKİKA: Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: Yarın itibarıyla başlıyoruz... Sayıyı da verdi...
CHP'li isimden İYİ Parti'ye olay gönderme: Besle kargayı oysun gözünü
SON DAKİKA: CHP'li Başkan Mustafa İduğ'dan 'Asrın Felaketi' sözleri: Kimse devletimize laf atmasın, böyle bir depreme kimse yetişemezdi!
Üç beş kişi
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremler, Adıyaman'daki demir yolunda bükülmeye neden oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA