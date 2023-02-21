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Giriş Tarihi: 21.2.2023 19:48 Son Güncelleme: 21.2.2023 20:17

Depremlerde 110 Adalet Bakanlığı personeli hayatını kaybetti

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde 110 Adalet Bakanlığı personeli hayatını kaybetti.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Depremlerde 110 Adalet Bakanlığı personeli hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık'ta 6 Şubat 2023 saat 04.17'de 7.7 ve saat 13.24'te merkez üssü Elbistan'da 7.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremlerde son bilgilere göre 42 bin 310 vatandaş hayatını kaybetti. 10 ili etkileyen ve büyük yıkıma neden olan depremlerde aralarında hakim, hakim adayı, yazı işleri müdürü, icra katibi, memur, zabıt katibi, hizmetli, infaz ve koruma memuru olmak üzere 110 Adalet Bakanlığı personeli de hayatını kaybetti.

Adalet Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Acımız büyük. Kahramanmaraş merkezli depremlerde 110 değerli personelimizi kaybettik. Vefat eden personellerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve adalet camiamıza başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun" denilerek hayatını kaybeden personellerin fotoğrafları paylaşıldı.

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Depremlerde 110 Adalet Bakanlığı personeli hayatını kaybetti
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