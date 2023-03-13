Depremzede 1 ay sonra aynaya bakabildi, haline şükretti

"1 AY SONRA AYNAYA BAKTIM"

Depremde iş yerinin yanında evini de kaybettiğini ifade eden Gümüş, "Elimde bir arabam, evden kurtarabildiğim birkaç eşya kaldı. Çok tehlikeli olsa binaya girmezdik. Bina görünüyor zaten. Uzun zamandan sonra aynaya bakabildim, bir ayı geçti. Ne indirebilirsek indirdik. Yüzüme baktım, çok şükür iyiyim. Şu an çadırda yaşıyoruz. Köyde bir arsamız var, oraya konteyner ya da bir küçük ev yapmaya çalışacağız. Bir pijamamız, bir tişörtümüz kaldı üstümüzde" şeklinde konuştu.