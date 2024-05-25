Depremzede 100 çifte toplu düğün

Geçtiğimiz yıl ilk toplu düğün organizasyonunun Hatay'da yapılmasının ardından ikinci toplu düğün organizasyonu da Kahramanmaraş Merkez Spor Kompleksinde gerçekleştirildi. Çiftler konvoylar eşliğinde salona geldi. Burada çiftlerin nikahını Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel kıydı.

Toplu düğün töreninde konuşan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, hayırlı bir merasimde olduklarını belirterek, "100 çiftçimiz hayatlarının en önemli dönüm noktaları olan evlilik merasimlerini bu akşam gerçekleştiriyorlar.

Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de; 'İçinizden bekar olanları evlendiriniz' buyuruyor.

Bakınız burada çok önemli bir görev veriyor Rabbimiz bize, yetkililere. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Diyanet Vakfı, Mehir Vakfı ve müftülüklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımızın yaptığı iş aslında bu ayet-i kerimenin gereğini yerine getirmektir.

Gençlerimiz birbirlerine örtü olacaklar, kötülüklere, sıkıntılara, huzursuzluklara karşı örtü olacaklar. Peki nedir bizim örtümüz? Sevgidir, hepsinden önce inancımızdır. İnancımızın gereği neyse ona göre yaşamamız lazım.

Onun ilkeleri de sevgidir, saygıdır, sadakattir, sabırdır" ifadelerini kullandı. 100 çift, dualarla dünya evine girdi.