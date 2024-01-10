Depremzede 1874 çocuk ailesine teslim edildi



'6 ÇOCUĞUMUZ KORUYUCU AİLE YANINDA'



Kara, depremde yakınlarını kaybetmiş, ailelerine ulaşılamayan ya da kimliksiz olarak nitelendirilen çocuklarla ilgili olarak da diğer bakanlıklarla ve kuruluşlarla birlikte hızlı bir çalışma grubu oluşturduklarını söyleyerek, "Bu çalışma grubu üzerinden de bu çocuklarla ilgili kimliklendirme çalışmalarını yapmak üzere çalışmaya başladık. Bu bağlamda bakanlığımızla irtibatlandırılan 1912 çocuğumuz oldu. Bu 1912 çocuktan 1874'ünü ailelerine kimliklendirme çalışmaları yaptıktan sonra geri gönderdik. Bu manada asla 3'üncü kişilere çocuk teslimi gerçekleştirmedik. Muhakkak bilimsel kanıtlarla hareket edip, bilimsel eşleşmelerle bu çocukları aileleriyle birleştirdik. Bu 1912 çocuktan 16 çocuğumuz ne yazık ki hastane sürecinde vefat ettiler. 6 çocuğumuz koruyucu aile yanında ya da evlatlık olarak aile odaklı hizmetlerimizden faydalandırıldılar. 1 çocuğumuzun da yine hastanede hala tedavisi devam ediyor. 15 çocuğumuz ise bakanlığımız kuruluşlarında bakım ve koruma altında" dedi.