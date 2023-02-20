Depremzede 6 yaşındaki Ali’nin çizdiği ilk resim, ev oldu

Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen 2 büyük depremin ardından yaklaşık 8 bin depremzede Bodrum'a geldi. Depremzedeler için Bodrum Otelciler Derneği (BODER) koordinesinde 65 otel toplamda 1002 oda açtı. 2 bin 781 depremzede otellere yerleştirildi. Okullarda ara tatilin ardından bugün yeniden ders zili çaldı. Bu kapsamda, Bodrum'a gelen depremzede öğrencilerden 36'sı ana sınıfı, 206'sı ilkokul, 197'si ortaokul ve 87'si lise olmak üzere toplam 526 öğrenci kayıt yaptırdı. Öğrenciler bugün okulla buluştu. Depremzede öğrencilerin uyum haftası kapsamında yeni okullarına ve arkadaşlarına adapte olmaları için sosyal ve kültürel aktiviteler başlatıldı.Hüseyin Boyacı İlkokulu'nda 46 öğrenci yeniden eğitim ve öğretime başladı. Öğrenciler ilk ders zilinde arkadaşlarıyla kaynaşırken, resim de çizdi. Kahramanmaraş'taki evini, okulunu bırakıp ilçeye gelen 1'inci sınıf öğrencisi Ali Eren Kırıcı'nın çizdiği ilk resim bir ev olurken, sınıf başkanı seçilen Hatay'dan gelen Kıvanç Mörer (6) ise araba ve gökkuşağı çizdi.