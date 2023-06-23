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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Depremzede adaylara pozitif ayrımcılık

CEYDA KARAASLAN CEYDA KARAASLAN
Depremzede adaylara pozitif ayrımcılık
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Hatay'da gerçekleştirdiği İl Eğitim Değerlendirme toplantısının ardından LGS'ye yönelik açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin sınava giren depremzede öğrenciler için bazı pozitif ayrımcılık yapacaklarının da müjdesini verdi. Bakan Tekin "Sınav sonuçlarını ilan ettikten sonra kılavuzumuzu da 26 Haziran Pazartesi günü ilan edeceğiz. Bir hususun altını çizeyim, normal şartlarda kılavuzu da bugün ilan edecektik. Ancak kılavuzumuzda özellikle deprem bölgesinde yaşayan çocuklarımızın, gençlerimizin yaşadığı sıkıntıları tolere etmeye, tamir etmeye katkısı olabilecek pozitif bir ayrımcılık yapabilir miyiz diye düşündük. Yapabileceğimiz pozitif ayrımcılıkları kılavuza dercedebilmek açısından kılavuzumuzu pazartesi günü yayınlamış olacağız" dedi.

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Depremzede adaylara pozitif ayrımcılık
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