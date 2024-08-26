Depremzede Ahmet protez koluyla TEKNOFEST’e hazırlanıyor

Ahmet Üstün Aydın, asrın felaketi depremlere Hatay'da yakalandı. Çöken binanın 3'üncü katında oturan Aydın ailesinden baba Ahmet Aydın ile babaanne Remziye Aydın hayatını kaybederken, anne Nursel ve ailenin en küçük çocuğu Ahmet Üstün enkazdan sağ kurtuldu. Hastaneye kaldırılan 9 yaşındaki Ahmet Üstün'ün sol kolu ampute edilirken, başından yaralanan anne ise tedavi altına alındı. Bir süre hastanelerde tedavileri süren anne ile oğlu taburcu oldu. Daha sonra Ahmet Üstün ÇOİM'de protez koluna kavuştu.Yüzünden gülücükleri eksik etmeyen ve çevresine yaydığı enerji ile merkezin adeta neşe kaynağı olan Ahmet Üstün, bu yıl 2-6 Ekim tarihlerinde Adana'da yapılacak TEKNOFEST yarışmasına katılacak olan üniversitenin '1.5 Adana' takımına dahil edildi. Protez koluna kavuşmanın sevincini yaşayan Ahmet Üstün, yarışmaya katılacak olmanın da büyük heyecanını yaşıyor. Merkezde güzel günler geçirdiğini ve arkadaşlar edindiğini anlatan Ahmet Üstün, "Protez koluma kavuştuğum için çok mutluyum. Ayrıca TEKNOFEST'te yarışacak takımın bir parçası olmaktan dolayı gurur duyuyorum. Yarışmada birinci olup Cumhurbaşkanımızın elinden kupayı almak için sabırsızlanıyorum. Daha önce itfaiyeci olmak istiyordum ama şimdi hedefim otomobil mühendisi olmak. Okuyup hedefime ulaşacağım" diye konuştu.