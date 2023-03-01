Depremzede aile Edirne’de yeni bir hayat kurmak için çabalıyor

"BİR TAS ÇORBAYI PAYLAŞIYORLAR"

Geldikleri ilk günden bu yana herkesin kendilerine yardımcı olduğunu anlatan Akil, şöyle konuştu: "Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü çalışanları çok yardımcı oldu. Bizlere destek oldular. Lalezar şirketiyle tanıştırdılar. Ne iş yapabileceğimi sordular. Şoförlük yaptığımı ilettim kendilerine. Bu şekilde işe başladım. Elimden gelen her işe yardımcı oluyorum. Burada iş arkadaşımın yakını da kullanmadığı evini açtı bize. Çocuklarım okula başladı. Edirneliler bize çok yardımcı oldu. Hepsine tek tek teşekkür ederim. Bize kucak açtılar. Kaldığımız mahallede komşularımız olsun, iş arkadaşlarım olsun hepsi yardımcı oluyor. Her akşam evinde ne piştiyse, bir tas çorbasını paylaşıyorlar. Böyle insanları Allah eksik etmesin."