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Giriş Tarihi: 9.3.2023 16:37 Son Güncelleme: 9.3.2023 17:26

Depremzede aile Erzincan'da kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı

Erzincan'da depremzede ailenin karıştığı kazada 1 kişi ölürken aralarında çocuklarında bulunduğu 5 kişi yaralandı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Depremzede aile Erzincan’da kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı

Erzincan Kızıldağ geçidinde meydana gelen kazada bir çekici ile Erzincan istikametinden gelmekte olan içerisinde Kahramanmaraşlı depremzede Göktürk ailesinin bulunduğu araç çarpıştı. Yaralılar İmranlı Arama Kurtarma Timi (İMAYKUT) ekiplerinin operasyonu ile araçtan çıkartıldı.

Yaralılar ambulanslarla Erzincan'ın Refahiye ilçesinde bulunan Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesi ve Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiler. Meliha Göktürk (35) Doktor Fahrettin Uğur Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Kazada yaralanan İ. Göktürk, A. Göktürk, A. Göktürk, i. Göktürk, H. Göktürk Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındılar.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Depremzede aile Erzincan'da kaza yaptı: 1 ölü 5 yaralı
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