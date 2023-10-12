Depremzede ailenin yeni ev sevinci

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Hatay'da meydana gelen depremde yıkılan evlerinin yerine yenisi yapılarak teslim edilen Ahmet-Emine Kartopu çiftinin sevincine ortak oldu. Bakan Mehmet Özhaseki, Hatay'ın Altınözü ilçesi Babatorun Köyü'nde Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle ilk etapta inşaat çalışmaları tamamlanan 25 köy evinin anahtar teslim törenine katıldı. Konutları hak sahiplerine teslim eden Bakan Özhaseki, daha sonra Ahmet-Emine Kartopu çiftinin yeni evine konuk oldu. Bakan Mehmet Özhaseki, eşi Neşe Özhaseki ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile birlikte gerçekleştirdiği ziyarette, Kartopu ailesine 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Kartopu ailesine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ileten Bakan Özhaseki, "Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim size. Eviniz çok güzel olmuş, güle güle, ağız tadıyla oturun. Cumhurbaşkanımıza, bizlere dua edin" dedi.92 yaşındaki Ahmet Kartopu'nun, "Ben de Cumhurbaşkanıma çok selam ederim, gözlerinden öperim. Ben sizi çok sevdim, onu söyleyeyim. Allah sizi eksik etmesin. Allah hükümetimizi başımızdan eksik etmesin" diye konuştu. İnşaatın beklediklerinden daha erken bittiğini belirten Emine Kartopu ise, güzel bir eve kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.