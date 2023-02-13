Depremzede anne bebeğini kucağına aldı

Ebru Beyaztaş depreme Gaziantep'te yakalandı, üstelik 9 aylık hamileydi. 4 katlı binanın 2. katında oturuyorlardı. Beyaztaş ve ailesi depremden sağ kurtuldu. Beyaztaş'ın sancılarının başlamasının ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'ne geldi. Burada doktorlar ve hastane yönetimi kendisi için seferber oldu. Beyaztaş, sağlıklı bir erkek çocuğu dünyaya getirdi. Anne Beyaztaş oğlunun adını Abdullah Ege koydu ve ilk defa kucağına aldı bebeğini. Sezeryan ile doğum yapan annenin tedbir amaçlı kuvözde tutulmasının ardından bebeği ile buluşması herkesi duygulandırdı.

Anne Ebru Beyaztaş depremde yaşadıklarını ve bebeği ile ilk buluşmadaki duygularını şu şekilde anlattı, "Biz Gaziantep'ten geldik, 9 aylık hamileydim. Küçük bir oğlum da var 14 aylık. Daha oda çok küçük. Çok kötüydü zaten kaç gündür evde kalmıyorduk, Tırda yatıyorduk. Sonra doğum yaklaştı, sancım falan olunca da bari uzak bir şehre gidelim orada kalalım dedik. Ameliyathanede gördüm bebeğimi inşallah birazdan yine gider görürüm." dedi.