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Giriş Tarihi: 1.3.2023

Depremzede annenin evlat hasreti bitti

MEHMET AL MEHMET AL
Depremzede annenin evlat hasreti bitti
Hatay'da 8 yıllık evlat hasretinin ardından hamile kalan ve bebeğine kavuşmak için gün sayan Melike Yıkar, depremde yıkılan evlerinden eşi Halil Yıkar ile birlikte sağ kurtuldu. Çift, Antalya'nın Alanya ilçesine getirildi. Önceki gün doğum sancıları başlayan Melike Yıkar, kaldırıldığı özel hastanede bir kız bebek dünyaya getirdi. Buruk bir sevinç yaşayan Yıkar çifti, bebeklerine Lina adını verdi. Aileyi ziyaret eden Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Lina, hepimize umut ve sevinç oldu" dedi.

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Depremzede annenin evlat hasreti bitti
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