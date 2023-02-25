Depremzede Ayşe Nur, AFAD gönüllüsü oldu

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük depremin ardından en çok yıkıma uğrayan Hatay'da 16 yaşındaki lise öğrencisi Ayşe Nur Güner, 3 kardeşi ve anne-babası ile kullanılamayacak hale gelen binalarını terk ederek Antakya'da kurulan çadır kente geldi. Ailesini güvenli bölgeye getiren Ayşe Nur, kendisi gibi afetten sonra çadır kente sığınan afetzedelere yardım etmek istedi. "Madem hayatta kaldım ve sağlıklıyım o zaman yardım etmeliyim" diyen Ayşe Nur, afetzedeler için AFAD gönüllüsü olarak çalışıyor. Güner, "Burada insanların ihtiyaçlarına koşuyorum, onların sıkıntılarını aynı şeyi yaşadığım için çok iyi anlayabiliyorum, eksikliklerin giderilmesi için çalışıyorum" dedi.