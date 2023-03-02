Depremzede bebeği öğretmen kurtardı

O anlar ise bu sırada başka bir faaliyet için havada olan dron kamerasına yansıdı. Aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde daha önce de bir kadına benzer şekilde müdahale ettiğini ifade eden Yusuf Orta, "Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmen olduğum için, ilk yardım eğitimini almıştım. Bu eğitimi aldığım için de doğru bir hamle yaptık hamdolsun. Daha önce de böyle bir durumla karşılaştım. Yaşlı bir teyzenin de aynı şekilde boğazına bir şey kaçmıştı. Ona da aynı müdahaleyi yaparak hayata döndürdük. Demek ki bu yavrucağımızın eceli gelmemişti. Bizim de Bingöl'den Adıyaman'a gidip bu kardeşimizin kurtuluşuna vesile olmamız gerekiyordu. Ben ve arkadaşlarım böyle bir şeye vesile olduğumuz için mutluluk duyuyorum. Ailesine ve Türkiye'ye geçmiş olsun diliyorum" dedi.