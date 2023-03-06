Depremzede belediyeden eksiksiz hizmet

Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremde yıkıma uğrayan Hatay'da, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 490 çadırlık çadır kent kuruldu. Yaklaşık 2 bin kişinin yaşadığı çadır kentte, teknik, temizlik, yemek ve idari olmak üzere 450 personel hizmet veriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kıyafet, gıda, sağlık ve hijyen malzemeleri sadece çadır kentte kalanlara değil bölge halkına dağıtılırken, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan işbirliği çerçevesinde eğitim çadırları oluşturuldu. Gönüllü öğretmenler depremzede öğrencilerin eğitimlerine devam etmesini sağlarken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı kontrolünde psikososyal destek ekipleri sahada faaliyet gösteriyor.

EN KAPSAMLI ÇADIR KENT

Çadır kentte, şehir tiyatrolarınca yapılan kukla, animasyon ve film gösterimleri ile drama eğitimleri veriliyor. Tuvalet ve duş sorunu bulunmayan çadır kentte 38 tuvalet ve 29 banyonun yanı sıra 2 noktada çamaşırhane hizmeti veriliyor. Toplam 20 çamaşır ve kurutma makinası bulunan çamaşırhanede çamaşırlar yaklaşık 2 saatte yıkanıp, kurutuluyor. Çadır kentte eczane hizmeti ile yurtiçi ile yurt dışından gelen doktorlardan oluşan hastane depremzedelere tüm gün boyunca hizmet veriyor. Çadırların tamamında elektrik, battaniye ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar belediye tarafından karşılanıyor. 3 öğün yemek hizmeti verilen çadır kentte çadırlarında yemek yapmak isteyen vatandaşların malzemeleri de belediye tarafından karşılanıyor.

25 ARAÇ 100 PERSONELLE YARDIM DAĞITIMI

Temizlik personelleri gün boyu çadırlar arasında temizlik yaparken, banyo ve tuvalet noktalarında sabit temizlik personelleri bulunuyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin lojistik merkezi sahada AFAD'la ortak oluşturulan toplama merkezinde o bölgenin yardımlarını toplayarak dağıtımını yapıyor. Toplanan yardımlar 25 araç 100 personelle dağıtılıyor.

'HAYAT NORMALE DÖNENE KADAR HİZMETE DEVAM EDECEĞİZ'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sahada ambulanslarıyla da hizmet veriyor. Herhangi acil durumda müdahale eden acil sağlık ekipleri, ambulanslarla çevre illere nakilleri de sağlıyor. Depremin ilk gününden bu yana hizmet veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ambulans ekipleri 15 araçla sahada çalışmalarına devam ediyor.

Sağlıkçı Resul Çakır, arama kurtarma çalışmalarında da aktif rol aldıklarını ifade ederek, "Burada hastalarımızı, göçük altında kalıp hastanelerde tedavi görev hastalarımızı ailelerine teslim ediyoruz. Buradan hastaneler sevkleri sağlıyoruz. Köylere çıkmaya başladık, köylerde kırık, çıkık, yanık vakalarına bakıyoruz. Şu anda 6 ekibimle beraber 12 personelimizle hizmet veriyoruz. Bizim günümüz tarihimiz yok bu insanlar düzelene ve normal hayatlarına dönene kadar burada hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.