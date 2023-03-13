Depremzede bin 673 çocuk ailesine teslim edildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, depremlerden etkilenen bin 673 çocuğun ailesine teslim edildiğini bildirdi. Bakanlığın açıklamasında, enkaz altından çıkarılmış, refakatçisi olmayan bin 915 çocuğun kayıt altına alındığı belirtildi. Başvurucuların kimlik kontrolü ve doğrulaması sonrasında bin 673 çocuğun ailesine teslim edildiği vurgulanan açıklamada, "89 çocuğumuz tedavisinin ardından Bakanlığımız tarafından kuruluş bakımına alınmıştır. 153 çocuğumuzun ise hastanelerde devam eden tedavi süreci yakından takip edilmektedir" bilgisi verildi. Çocuk bakım kuruluşlarında kimliği henüz bilinmeyen 45 çocuğun olduğu ifade edilen açıklamada, Aile Bilgi Sistemi Afet Yönetim Çocuk Modülü'ne yapılan ihbarlar sonucu 352 çocuğun vefat ettiğinin belirlendiği kaydedildi.