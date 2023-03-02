Depremzede çift Datça’da dünyaevine girdi

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde feci yıkıma neden oldu. Şehirlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Deprem bölgesindeki çok sayıda vatandaş Türkiye'nin farklı yerlerine tahliye edildi. Sedef Şabanoğlu (20) ile Şevket Güler (25) hayalini kurdukları düğünleri ve aldıkları çeyizler ile enkaz altında kaldı. Düğün hazırlığı yapan çift Hatay Antakya'daki yıkım nedeniyle Muğla'nın Datça ilçesine geldi.

Yaşadıkları korku dolu anları halen yaşayan çift, kaldıkları otelde dünya evine girdi. Otelde kıyılan nikahla dünya evine giren Güler çifti: "Hatay'da hayat durduğu için mecburen buraya geldik. 10 gün oldu biz Datça'ya geleli. Burada tanımadığımız bir çok depremzede ve otel çalışanları mutluluğumuza ortak oldu'' dedi.