Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çift Datça’da dünyaevine girdi
Giriş Tarihi: 2.3.2023 17:55 Son Güncelleme: 2.3.2023 17:56

Depremzede çift Datça’da dünyaevine girdi

Hatay'daki dep­rem­den sağ kur­tu­lan ve evlilik hayali kuran Sedef ve Şev­ket çifti, Datça'da yerleş­ti­ril­dik­le­ri otelde dünya evine girdi.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Depremzede çift Datça’da dünyaevine girdi

Kahramanmaraş merkezli depremler 10 ilde feci yıkıma neden oldu. Şehirlerde çok sayıda bina yerle bir oldu. Deprem bölgesindeki çok sayıda vatandaş Türkiye'nin farklı yerlerine tahliye edildi. Sedef Şabanoğlu (20) ile Şevket Güler (25) hayalini kurdukları düğünleri ve aldıkları çeyizler ile enkaz altında kaldı. Düğün hazırlığı yapan çift Hatay Antakya'daki yıkım nedeniyle Muğla'nın Datça ilçesine geldi.

Yaşadıkları korku dolu anları halen yaşayan çift, kaldıkları otelde dünya evine girdi. Otelde kıyılan nikahla dünya evine giren Güler çifti: "Hatay'da hayat durduğu için mecburen buraya geldik. 10 gün oldu biz Datça'ya geleli. Burada tanımadığımız bir çok depremzede ve otel çalışanları mutluluğumuza ortak oldu'' dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6'lı masa toplantısı öncesi CHP yandaşı gazeteciden flaş çıkış: Kılıçdaroğlu'nu siyasetten silme operasyonu...
Son dakika: Provokasyon merkezi 23 derece'nin sahibi Gökhan Özbek hakkında gözaltı kararı
SON DAKİKA: Bakan Kurum Adıyaman'dan duyurdu: Yarın itibarıyla başlıyoruz... Sayıyı da verdi...
Bunun adı vicdansızlık! CHP’li Belediye felaketi ranta çevirdi
248. saatin mucizesi Aleyna Ölmez enkaz altındaki mücadelesini anlattı: 11 gün boyunca...
CHP'li araştırmacıdan dikkat çeken itiraf! Devlet yok algısı oluşturulmaya çalışıldı
SON DAKİKA! Alanya'da korkunç olay: Vicdansız koca eşi yerde cansız yatarken Instagram'da vakit geçirmiş
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
İstanbul'da deprem endişesi: O ilimize göç başladı...
Üç yüz altmış yedi eşittir sıfır
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede çift Datça’da dünyaevine girdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA