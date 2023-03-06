Depremzede çift, Konya’da evlendi! "Uyuyor olmamamız nedeniyle hayatta kaldık"

6 Şubat'ta yaşanan asrın felaketi depremlere Hatay'da yakalanan Bedirhan Halük ve Fatma Gülcü, yakınları ile birlikte Konya'nın Emirgazi ilçesine geldi. Hatay'da yapmayı planladıkları nikahlarını burada yapmaya karar veren çift Belediye Başkanı Nurişen Koçak'ın kıldığı nikahla evlendi.

'GÖZÜMÜZ SÜREKLİ TAVANDA, PSİKOLOJİK OLARAK KÖTÜYÜZ'

Depreme Antakya'da yakalandıklarını belirten Bedirhan Halük, uyamamaları nedeniyle hayatta kaldıklarını söyledi. Halük, "Çok şey yaşadık. Depremden kıl payı kurtulduk. Uyuyor olmamamız nedeniyle depremi erken fark ettik. Çoğu kişiyi uykuda yakalandı ve maalesef hayatını kaybetti. Birçok insanın birçok ailenin canı yandı. Allah böyle bir acıyı bir daha yaşatmasın. İnanılmaz üzüntülüyüz. Psikolojik olarak da iyi değiliz. En ufak bir sallantıda bile gözümüz sürekli tavanda. Umarım biter. Hayat devam ediyor. Hatay'da kıymayı düşündüğümüz nikahı Emirgazi ilçesinde kıymak nasipmiş. Bize burada çok yardımcı oluyorlar. Hepsinden Allah razı olsun" dedi. Fatma Gülcü ise, "Çok üzüntülüyüz. Depremden kıl payı kurtulduk" diye konuştu.

'DEPREMZEDE VATANDAŞLARIMIZA KAPIMIZ HER ZAMAN AÇIK'

Emirgazi Belediye Başkanı Nurişen Koçak, "Depremzede vatandaşlarımızın iyi gününde de kötü gününde de yanlarındayız. 'Bu kadar hüzünlü ve üzücü günlerin ardından onların mutlu günlerine tanıklık etmek, resmi nikahlarını kıymak beni fazlasıyla memnun etti. İlçemize gelen ve gelecek olan bütün depremzede vatandaşlarımıza kapımız ardına kadar açıktır" ifadelerini kullandı.