Depremzede çiftin yeni doğan bebeklerine ‘Hoş Geldin Bebek’ çantası hediye edildi

Hatay'da deprem gecesi baba olan ve doğum için gittikleri özel hastanenin yıkılmasının ardından enkazdan 261 saat sonra çıkarak eşi ve kızına kavuşan Mustafa Avcı'yı, eşi ve yeni doğan bebeği ile birlikte tedavi gördüğü Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ziyaret eden Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, 'Hoş Geldin Bebek' çantası hediye etti.

Duygusal anların yaşandığı buluşmada Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Avcı Ailesi'nin yanında olacaklarını ve belediye olarak ellerinden gelen tüm imkânları seferber edeceklerini belirterek, "Devlet ve Millet olarak acılarımızı paylaşacağız, yaralarımızı hep birlikte saracağız. Mustafa ve Bilge çiftimiz de bu zorlu süreci inşallah en kısa sürede atlatacak. Genç çiftimizin, kızları Almila ile birlikte mutlu ve sağlıklı bir ömür sürmelerini diliyorum" dedi.

Yıkılan özel hastanenin enkazından tam 261 saat sonra kurtarılan baba Mustafa Avcı'nın Antakya'da bir hastane laboratuvarında sağlık teknisyeni, anne Bilge Avcı'nın da öğretmen olduğu, çiftin daha önce Mersin'de yaşadıkları ve resmi nikâhlarının Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu tarafından kıyıldığı öğrenildi. Uzman bir psikoloğun da eşlik ettiği ziyarette minik Almila için Avcı çiftine 'Hoş Geldin Bebek' çantası hediye edildi.

Olayı geçmişi; Hatay'da doğum için gittiği hastanede 5 Şubat gecesi kızı Almila'yı dünyaya getiren 28 yaşındaki Bilge Avcı, depremin ilk anlarında bulunduğu odanın hasar görmemesi neticesinde binadan yardım ile çıktı. 'Biraz hava alacağım' diyerek kantine giden eşi Mustafa Avcı ise zemin katta enkaz altında kaldı.

Depremin 261'inci saatinde enkazdan sağ olarak çıkarılan 34 yaşındaki Mustafa Avcı, ilk tedavisinin ardından ambulansla Mersin Şehir Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı.

Bilge Avcı bebeğiyle birlikte hastanede eşini ziyaret etti. Mutluluk dolu anlar yaşanırken eşi tarafından babası Mustafa Avcı'nın göğsüne kızını yatırırken, enkazdan kurtulduktan sonra ilk defa baba kızı yan yana gelmişti.