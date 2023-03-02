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Giriş Tarihi: 2.3.2023 08:55 Son Güncelleme: 2.3.2023 09:07

Depremzede çiftin yüzünü devletin şefkati güldürdü

Asrın felaketi olarak nitelendirilen merkez üssü Kahramanmaraş’ta depreme yakalanan Dudu Fatma (75) ve İsmet Çiğdem (82) çifti son anda çocuklarının yardımıyla evlerinden dışarı çıkabildi. Evlerinde hasar meydana geldiği için Konya’daki yurda yerleştirilen çift, yaşadıkları korkuya rağmen devletin şefkati sayesinde yüzleri gülüyor.

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Depremzede çiftin yüzünü devletin şefkati güldürdü

Dudu Fatma ve İsmet Çiğdem çifti, depreme Kahramanmaraş'ın merkez Dulkadiroğlu Mahallesi Karaziyaret Mahallesindeki evlerinde yakalandılar. Sallantıyla uyanan ve deprem olduğunu anladıklarında kapının sıkışması sonucu dışarı çıkamayan çift, aynı binada oturan çocukları ve torunları sayesinde dışarı çıkabildi. Ayağındaki problemler nedeniyle yürümede zorlanan ve bu nedenle dışarıya güçlükle çıkabilen çift yaralanmadan çıkmalarının bir mucize olduğunu söyledi.

'KIYAMET GİBİ BİR ŞEYDİ'

Evleri hasar gören Çiğdem çifti Konya'da öğrenci yurduna yerleştirildi. Yaşadıkları korkuyu SABAH'a anlatan Dudu Fatma Çiğdem, "Ben zaten o saate kadar ayaktaydım. Tam dalmak üzereyken dışarıdan sesler gelmeye başladı. Sonra öyle bir sallandık ki beni duvardan duvara vuruyordu. Eşim kapıyı açmaya çalıştı ama kapı sıkışmıştı. 'İmdat, yetişin' diye bağırıp yardım istedim. Bacağımdaki rahatsızlık nedeniyle yürümede zorluk çektiğimi için aynı binada oturduğumuz oğlum ve torunlarım yardımımıza koştu. Beni kollarımdan tutup güçlükle dışarı çıkarabildiler. Sanki kıyamet kopuyordu. Şiddetli yağmur bir yandan sallantılar bir yandan. Çok şükür evimizden başka bir şeye zarar gelmedi. Daha önce 3 farklı kaza geçirip ölümden dönmüştüm. Yaşayacak günümüz varmış" dedi.

'GURBETTEYİZ AMA EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ'

Devletin kendileri ile yakından ilgilendiğini hiçbir eksikliklerinin olmadığını belirten Dudu Fatma Çiğdem, "Çok şükür her şeyimiz fazlasıyla var. Devletimiz bizim rahatımız için her şeyi yapıyor. En ufak bir sıkıntımız yok. Konya'yı da Konyalıları da çok sevdik. Bize evimizin sıcaklığını hissettiriyorlar" diye konuştu.

İsmet Çiğdem'de, "Devlet daha ne yapsın. Çok büyük bir devletimiz var. Ne istiyorsak temin ediyorlar. Gurbetteyiz ama burada çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

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Depremzede çiftin yüzünü devletin şefkati güldürdü
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