Depremzede çocuklar için mini hayvanat bahçesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremde binalarının büyük bölümü yıkılan Nurdağı ilçesindeki çocuklara depremin olumsuzluklarını unutturmak için mini hayvanat bahçesi kurdu. Türkiye'nin en büyük hayvanat bahçesi konumunda olan Gaziantep'teki bahçeden getirilen koyun, keçi, tavuk, kaz, tavus kuşu gibi hayvanları sevme imkanı buluyor. Çocukların hayvanları çok sevdiğini ve iletişimlerinin güçlü olduğunu söyleyen Doğal Hayatı Koruma ve Hayvanat Bahçesi Daire Başkanı Celal Özsöyler, "Çocukların yakından sevebilecekleri havyan türlerini getirdik. Yaşadıkları büyük travmanın etkilerini azaltmaya çalışıyoruz. Çocuklar büyük ilgi gösteriyor" diye konuştu.