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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Depremzede çocuklar için ‘uzay çadırı’

AA
Depremzede çocuklar için ‘uzay çadırı’
İyiliğe Uçanlar Uluslararası İnsani Yardım Derneği, depremin etkilediği 11 ilde çocukların eğitim süreçlerine destek olmak ve sosyal hayata katılımlarını hızlandırmak amacıyla çalışma yürütüyor. Bu kapsamda birçok farklı meslekten oluşan ve deprem bölgesinde çeşitli faaliyetlerde bulunan gönüller, Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki çadır kentte küre şeklinde "uzay çadırı" hazırladı. Küre şeklindeki çadırda, çocuklara gönüllüler tarafından animasyonlar eşliğinde uzay ve gezegenler, su altı dünyası ve farklı coğrafyalarıyla ilgili bilgi veriliyor. Dernek başkanı Sinem Güldal, "Çocuklara eğitici, öğretici ve eğlendirici aktivelerle içerisinde bulundukları psikolojiden uzaklaşmaları için yardımcı oluyoruz" dedi.

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Depremzede çocuklar için ‘uzay çadırı’
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