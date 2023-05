Depremzede çocuklar Külliye’de ağırlanıyor

Asrın felaketinin ardından AFAD koordinasyonunda Ankara Çubuk KYK Yurdu'na yerleştirilen depremzedelerin çocukları, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde misafir ediliyor.Her hafta 20 depremzede çocuk ve ailesi Külliye'de ağırlanıyor.Depremzede çocuklar Külliye'de teraryum yapıp keyifli vakit geçirirken, bir süreliğine de olsa depremin olumsuz etkilerinden uzaklaşarak keyifli anlar yaşıyor. Etkinliğin ardından çocuklara yemek ikram edilip çeşitli hediyeler veriliyor. Çocuklar her hafta teraryum yapmak için Külliye'ye gelmek istiyor. Evlatları çiçeklerle iç içe bir gün geçirirken ebeveynleri de ruhlarındaki yaraların sarılması için psikososyal destek alıyor.Gaziantepli Hanım Tan, devletin kendilerini yalnız bırakmadığını, evlatlarının da devletin evinde mutlu gün geçirdiğini söyledi. Adıyamanlı Meral Gergerli ise unutulmamanın çok güzel duygu olduğunu ifade etti. Hataylı Esmehan Demir de devlet yurtlarının otel konforunda olduğunu ve kendilerini misafir gibi hissetmediklerini söyledi. Bir an önce evlerinin inşa edilip yeniden huzurla evlerinde yaşamak istediklerini belirten depremzedeler, devlete güvendiklerini vurguladı.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İlnur Çevik, bu projeyi daha da büyütmek istediklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde daha büyük organizasyonlar yapmayı planladıklarını aktaran Çevik şunları söyledi: "Külliye bir şefkat yuvası. Psikososyal ekipleri eşliğinde ailelerle yapılan görüşmelerde depremzedelerin istekleri not alınıp çözüm üretiliyor. Taleplerin yüzde 95'ini karşıladık. Depremzedeler bizlere 7/24 ulaşabiliyor. Çoğu ramazan ayındaki iftar programlarında Cumhurbaşkanımız ile bir araya geldi. Çocukların kitap, tablet, bilgisayar gibi istekleri karşılandı. Depremzede çocukların ardından koruma altındaki çocuklar ve yaşlılara yönelik projelerimiz var."