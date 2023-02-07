Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çocuklara anlamlı dokunuş
Giriş Tarihi: 7.2.2023 22:43

Depremzede çocuklara anlamlı dokunuş

Depremden etkilenen Diyarbakır'da depremzedelerin sığındığı bir camide çocuklara psiko-sosyal destek amaçlı çizgi film açılarak cami duvarına projeksiyonla yansıtıldı. Vatandaşlar, "Allah razı olsun sığındığımız camide hocamız çocuklara çizgi filmde açtı", "Sen ne güzel adamsın hocam. Çocuklar bir nebzede olsa depremi unuturlar" diyerek sosyal medyada memnuniyetlerini dile getirdi.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Depremzede çocuklara anlamlı dokunuş

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından tüm ülkede başlatılan seferberlik devam ediyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken depremden kurtulan, enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarılan ve evlerinde hasar meydana gelen yurttaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Parkı ve kent meydanında çadır kent kuruldu. Depremzedeler ayrıca sokak, çadır, okul, cami gibi noktalarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN
Hava şartlarının da olumsuzluğu dikkate alındığında depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da vatandaşlar camilere sığındı. Şüphesiz depremin en çok etkilediği kesim de çocuklar oldu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Çelebi Eser Cami'nde çocuklara psiko-sosyal destek amaçlı çizgi film açılarak cami duvarına projeksiyonla yansıtıldı. Vatandaşlar, "Allah razı olsun sığındığımız camide hocamız çocuklara çizgi filmde açtı", "çocukların biraz morali düzelir Allah razı olsun iyi düşünmüş hoca", "sen ne güzel adamsın hocam. Çocuklar bir nebzede olsa depremi unuturlar en azından" diyerek sosyal medyada memnuniyetlerini dile getirdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Hatay'dan korku dolu görüntüler! Depremin boyutunu ortaya seren en net video…
SON DAKİKA: Kahramanmaraş deprem bölgesinden acı haberler! AFAD'dan ölü sayısı ve yaralı sayısı için yeni açıklamalar
İstanbul Havalimanı'nda duygulandıran görüntüler: Binlerce gönüllü depremzedelere yardım için akın etti
Başkan Erdoğan: Devletimiz tüm imkanlarıyla bölgede! "10 ilde OHAL ilan edildi"
SON DAKİKA: Deprem fırsatçıları için Bakanlık harekete geçti! e-Seferberlik ilan edildi
PKK’dan kalleş saldırı! Depremi bile fırsat bildiler...
Enkazdan çıkarılıp kaybolan Süleyman'dan sevindiren haber! Mucize bebek bulundu
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan parti liderleri ile görüştü: Deprem bölgesindeki son durumu ele aldılar
Son dakika: Ali Koç resmen açıkladı! "Maça çıkıp 1 dakika sonra..."
Deprem felaketi ve akbabalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede çocuklara anlamlı dokunuş
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA