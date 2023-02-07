Depremzede çocuklara anlamlı dokunuş

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından tüm ülkede başlatılan seferberlik devam ediyor. Depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da enkaz altında kalan vatandaşlar için arama kurtarma çalışmaları sürerken depremden kurtulan, enkazdan sağlıklı bir şekilde çıkarılan ve evlerinde hasar meydana gelen yurttaşlar için Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Nevruz Parkı, Anıtpark, Koşuyolu Parkı ve kent meydanında çadır kent kuruldu. Depremzedeler ayrıca sokak, çadır, okul, cami gibi noktalarda yaşamını sürdürmeye çalışıyor.

HER ŞEY ÇOCUKLAR İÇİN

Hava şartlarının da olumsuzluğu dikkate alındığında depremden etkilenen illerden biri olan Diyarbakır'da vatandaşlar camilere sığındı. Şüphesiz depremin en çok etkilediği kesim de çocuklar oldu. Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesindeki Çelebi Eser Cami'nde çocuklara psiko-sosyal destek amaçlı çizgi film açılarak cami duvarına projeksiyonla yansıtıldı. Vatandaşlar, "Allah razı olsun sığındığımız camide hocamız çocuklara çizgi filmde açtı", "çocukların biraz morali düzelir Allah razı olsun iyi düşünmüş hoca", "sen ne güzel adamsın hocam. Çocuklar bir nebzede olsa depremi unuturlar en azından" diyerek sosyal medyada memnuniyetlerini dile getirdi.