Depremzede çocuklara gönderilen oyuncak kutusundan çıkan not duygulandırdı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal'ın, Osmaniye'deki depremzede çocuklara gönderdiği paketten oyuncak ve not çıktı. Kartal'ın yazdığı, "Merhaba, ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum" notu, okuyanları duygulandırdı
Osmaniye Belediyesi ekipleri, Zeynep Duru'nun oyuncaklarını Esenevler Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan afetzede çocuklara teslim etti. Esma Su Ceylan (6), Emine Kurtoğlu (7) ve Ömür Özdoğan (3), teslim aldıkları oyuncaklar için çok sevindiklerini ifade ederek, "Bizlere gönderdiği oyuncaklar için Zeynep Duru arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisini çok seviyoruz" dedi.