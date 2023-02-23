Depremzede çocuklara özel program… Yemekte buluşup oyun oynadılar…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Baltalimanı Polisevi'ni depremzedelere tahsis etti. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü; ülkemizi yasa boğan depremde zarar gören depremzedelere özel bir etkinlik de düzenledi.