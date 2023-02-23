Depremzede çocuklara özel program… Yemekte buluşup oyun oynadılar…

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatıyla Baltalimanı Polisevi'ni depremzedelere tahsis etti. İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Sosyal Hizmetler ve Sağlık İşleri Şube Müdürlüğü; ülkemizi yasa boğan depremde zarar gören depremzedelere özel bir etkinlik de düzenledi.
Özellikle depremden olumsuz yönde etkilenen çocukların rehabilitasyonu için; depremin ardından İstanbul'a gelen 130 depremzedenin konakladığı İstanbul Baltalimanı Polisevi'nde yemek programı yapıldı.
Programa İstanbul Emniyeti Baltalimanı Şube Müdürü Muhammet Ahmet Katipoğlu, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürü Kıymet Arslan ve Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Banu Ördek katıldı. Emniyet müdürleri özel olarak ilgilendikleri çocuklarla oyunlar oynadı; ailelerle yemek yedi ve fotoğraflar çektirdi. Çocuklar polis maskotu Cesur ile de hatıra fotoğrafları çektirdi.