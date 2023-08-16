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Giriş Tarihi: 16.8.2023 12:48 Son Güncelleme: 16.8.2023 13:28

Depremzede çocuklara psikososyal destek... 15 bin çocuğa ulaşıldı

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Üniversitesi tarafında yürütülen “Gaziantep Tomurcukları” projesi ile depremden etkilenen çocuklara psikososyal destek sağlanıyor. Proje kapsamında şu ana kadar 15 binden fazla çocuğa ulaşıldı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Depremzede çocuklara psikososyal destek... 15 bin çocuğa ulaşıldı

6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerde büyük hasar gören Gaziantep'in Nurdağı ve İslahiye ilçelerindeki çocuklar için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve SANKO Üniversitesi işbirliğinde "Gaziantep Tomurcukları" projesini hayata geçirildi. Projenin amacı; Gaziantep il sınırları içerisinde ikamet eden ve depremden etkilenen 18 yaş altı çocukları, sağlık, eğitim, psikososyal ve ekonomik açıdan desteklemek.

Proje kapsamında sahada 187 kişilik bir ekip görevlendirildi. Ekip çalışmaya başlamadan önce, SANKO Üniversitesi akademisyenlerinden, özellikle uzman çocuk psikiyatristinden, afet dönemi ve travma sonrası kırılgan gruplarla iletişim konusunda eğitim aldı. Hemen ardından da depremden en çok hasar gören iki ilçe olan Nurdağı ve İslahiye'de bulunan tüm çadır, konteyner ve yaşam alanlarında yaşayan çocukları ziyaret etti. Ziyaretler sırasında toplamda 15 bin 689 çocuğa ulaşıldı. Çocukların 2 bin 457'si, ebeveynlerinden bir ya da ikisini kaybetmiş ya da bizzat yakınlarının kaybına şahitlik eden çocuklardı. Bu çocuklar öncelikli grup olarak belirlendi ve hemen, psikiyatrik muayene, fizik tedavi, diyetetik hizmetler, psikolojik destek başta olmak üzere ihtiyaç duydukları alana yönlendirildi.

Merkezlere gidip bu destekleri alamayacak olan çocuklar için ise mobil psikososyal destek ekibi oluşturuldu. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan mobil psikososyal destek ekibi, başta köyler olmak üzere toplamda 750 çocuğa bu yolla ulaştı, ulaşmaya da devam ediyor.

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Depremzede çocuklara psikososyal destek... 15 bin çocuğa ulaşıldı
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