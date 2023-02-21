Depremzede çocuklara ‘tebessüm’ ettirdi

Mersin'de Halk Eğitimde El Sanatları öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Yasemin Birbudak en yakın arkadaşının lösemi hastası kızından etkilenerek 10 yıl önce kurduğu "Tebessüm Gönüllüleri Grubu" depremin 3'üncü gününden itibaren bölgeye 32 yardım TIR'ı gönderdi. Bununla yetinmeyen Birbudak, depremin vurduğu illeri tek tek dolaşıp çocuklara moral verip onlara oyuncaklar dağıttı. Birbudak 10 günde 750 depremzede çocuğa temas etti. Çocukların oyuncak, giyecek, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan grup, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürdü. Yaşadığı şoku unutmaları için onlara psikilojik destek veriyor.





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Yasemin Birbudak depremin olduğu andan itibaren kolları sıvayıp bölgedeki insanların ihtiyacını karşılamak için çalıştıklarını söyledi.

Hatay ve ilçeleri olmak üzere Malatya,Gaziantep, Osmaniye ve Adıyaman'nın özellikle kırsalında yaşayan çocukların ihtiyaçlarını belirleyip bölgeye gittiklerini belirten Birbudak, "4 transit araçla köylere kırsala koştuk. Her ihbarı teyit edip gittik Bunlarla yetinmedik. Mersin'e gelen depremzedelerimize sahip çıkıyoruz. Hastane okul yurt gibi toplu yerlere yerleştirilen çocuklara moral etkinliği yapıyoruz" diye konuştu.

CAN DOSTLARI UNUTMADI

Tebessüm gönüllüleri deprem bölgesinde evsiz kalan can dostları da unutmadı. Onlarında yardımına koşarak karınları doyurdu.

Yem desteği sundu. Onların yeni yuva bulmaların sağladı. Can dostların derdini anlatamadığını belirerek, "Onların unutamazdık. Can dostlarında canı var" dedi.