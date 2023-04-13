Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çocukların bayramlıkları Kızılay'dan
Giriş Tarihi: 13.4.2023 16:22 Son Güncelleme: 13.4.2023 16:38

Depremzede çocukların bayramlıkları Kızılay'dan

Ramazan ayında 2 milyar liralık destek paketiyle ihtiyaç sahiplerine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, bayram öncesinde çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek sevinçlerine ortak olacak.

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Depremzede çocukların bayramlıkları Kızılay’dan

"Bu Ramazan Acımız Bir Aşımız Bir" sloganıyla Ramazan kampanyasına devam eden Kızılay, 2 milyar liralık destek paketiyle yaklaşık 19 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor. Depremzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalarını aralıksız sürdüren Kızılay, beslenme ihtiyaçlarının yanı sıra psikososyal destek hizmetleri, mobil sağlık hizmetleri, sosyal marketlerden yardım malzemesi dağıtımlarını kesintisiz olarak devam ettiriyor.



5 BİN DEPREMZEDE ÇOCUĞA BAYRAMLIK

Kızılay, bayram öncesinde 13 il şube başkanlığı aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine hediye çeki vererek ilgili mağazadan istedikleri şekilde alışveriş yapmalarına destek olacak. Her bir çocuk için 750 lira yardımda bulunacak olan Kızılay, toplam 4 bin 800 çocuğa ulaşarak 3 milyon 600 bin lira tutarında bayramlık hediye etmeyi hedefliyor.



KIZILAY, ÇOCUKLARIN BAYRAM SEVİNCİNE ORTAK OLACAK

Kızılay, Türkiye genelindeki 59 il şube başkanlıkları aracılığıyla çocuk ikram paketleri dağıtacak. Çocuk ikram paketlerinde her bir çocuk için 50 lira olmak üzere 8 bin çocuğa 400 bin lira tutarında ikramlık malzeme dağıtılmasını amaçlayan Kızılay, bu bayram da çocukların bayram sevincine ortak olacak.

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Depremzede çocukların bayramlıkları Kızılay'dan
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