Depremzede çocukların büyük savaşı.. Onların mücadelesi görenleri duygulandırıyor

ALZADE BEBEĞİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çocukları tek tek ziyaret eden aileleri ile sohbet eden ve onlara hediyeler veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Hatay'da deprem sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan hidrosefali hastası Alzade bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi. Rektör Özkan, "Alzade bebek iki buçuk aylık. Biz onunla deprem sırasında tanıştık maalesef. Depremden zarar gördükten sonra çadırda kalırken hidrosefali nedeniyle tedavileri gerekiyor. İlk tedavileri Hatay'da üniversite hastanesinde yapılmış. Sağlık Bakanlığı ve sosyal medya aracılığıyla bize ulaştılar. Biz hemen bebeği kabul ettik buraya gelir gelmez de hidrosefali açısından hemen tedavisi yapıldı. Şu an için takiplerinde bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TABURCU OLACAK

Rektör Özkan "Azadeyle beraber üç çocukları var, annesini de misafir ediyoruz elbette babaları da yurtta kalıyor. Ama tabi bundan sonraki süreçte onları bekleyen şey Hatay'da sağlık şartlarına uygun ve elverişli olacak. Onlar için şu anda en önemli olan şey azade bebeğin daha sağlıklı şartlarda yaşayabileceği konteyner, onun için biz irtibata geçeceğiz yetkililerle. Taburculuğu da iki haftalık bir süreç sonrasında planlanıyor her şey yolunda giderse yavaş yavaş taburculuğu gündeme gelebilir tabi buradaki en önemli şey gittiği yerde sağlıklı bir konaklama imkanına sahip olması." dedi.

KÖK HÜCRE NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR

Yine sosyal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen bir diğer hastanın da 11 aylık Sait Efe olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, "İmmün yetmezliği nedeniyle kök hücre nakli olmayı beklerken ailesiyle birlikte depreme yakalandılar. Ailesinden çok şükür bir kayıp yok ancak evlerini ve birikimlerini depremde kaybettiler. Onun durumundaki bir çocuğun steril şartlarda bakılması çok önemli. Bu nedenle bize ulaştıklarında hemen harekete geçtik. Hastanemizde kök hücre nakli olmayı bekliyor. Naklin 6 Mart'ta yapılması planlanıyor. Tüm hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.