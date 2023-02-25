Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çocukların büyük savaşı.. Onların mücadelesi görenleri duygulandırıyor
Giriş Tarihi: 25.2.2023 16:19 Son Güncelleme: 25.2.2023 16:33

Depremzede çocukların büyük savaşı.. Onların mücadelesi görenleri duygulandırıyor

Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremin yaraları sarılıyor. Deprem haberinin alınmasının hemen ardından deprem bölgesinden gelecek hastalar için altyapısını hazırlayan Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde bu süre içerisinde 4 bin depremzede tedavi oldu. 270 hasta yatarak tedavi görürken, 150 hasta taburcu oldu. Tedavisi devam eden 120 hastanın içerisinde en özel yere sahip olanlar ise hiç şüphesiz çocuklar. Küçük bedenlerinde büyük bir yük taşıyan çocukların mücadeleleri görenleri duygulandırıyor.

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Depremzede çocukların büyük savaşı.. Onların mücadelesi görenleri duygulandırıyor

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Antalya'ya getirilen hidrosefali hastası 2,5 aylık Alzade Dağlı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildi.

KÜÇÜK KAHRAMANLAR

Deprem sonrası zor şartlar altında tedavi olmaya bekleyen çocukların ailelerinin sosyal medya üzerinden yaptığı yardım çağrısı sonrası Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, her iki çocuğu da Akdeniz Üniversitesi'ne getirdi. Hidrosefali hastası Alzade'nin ameliyatının başarılı geçtiği, immün yetmezliği hastası Sait Efe'nin 6 Mart'ta kök hücre nakli olacağı öğrenildi.

REKTÖR ÖZKAN ÇOCUKLARI ZİYARET ETTİ

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören hasta çocukları ve yakınlarını ziyaret etti. Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Polikliniği'nde tedavi olan depremzede hastaları ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan'a Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çete, Başhekim Yardımcıları Prof. Dr. Özge Turhan, Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, Doç. Dr. Aslı Bostancı Toptaş, Doç. Dr. Veli Vural, Dr. Öğr. Üyesi Ali Ünal ile Çocuk Hematoloji Ve Onkoloji Polikliniği sorumlusu Prof. Dr. Alphan Küpesiz eşlik etti.

ALZADE BEBEĞİN TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Çocukları tek tek ziyaret eden aileleri ile sohbet eden ve onlara hediyeler veren Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Hatay'da deprem sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan hidrosefali hastası Alzade bebeğin son durumu hakkında bilgi verdi. Rektör Özkan, "Alzade bebek iki buçuk aylık. Biz onunla deprem sırasında tanıştık maalesef. Depremden zarar gördükten sonra çadırda kalırken hidrosefali nedeniyle tedavileri gerekiyor. İlk tedavileri Hatay'da üniversite hastanesinde yapılmış. Sağlık Bakanlığı ve sosyal medya aracılığıyla bize ulaştılar. Biz hemen bebeği kabul ettik buraya gelir gelmez de hidrosefali açısından hemen tedavisi yapıldı. Şu an için takiplerinde bir sıkıntı yok." ifadelerini kullandı.

İKİ HAFTA İÇERİSİNDE TABURCU OLACAK

Rektör Özkan "Azadeyle beraber üç çocukları var, annesini de misafir ediyoruz elbette babaları da yurtta kalıyor. Ama tabi bundan sonraki süreçte onları bekleyen şey Hatay'da sağlık şartlarına uygun ve elverişli olacak. Onlar için şu anda en önemli olan şey azade bebeğin daha sağlıklı şartlarda yaşayabileceği konteyner, onun için biz irtibata geçeceğiz yetkililerle. Taburculuğu da iki haftalık bir süreç sonrasında planlanıyor her şey yolunda giderse yavaş yavaş taburculuğu gündeme gelebilir tabi buradaki en önemli şey gittiği yerde sağlıklı bir konaklama imkanına sahip olması." dedi.

KÖK HÜCRE NAKLİ OLMAYI BEKLİYOR

Yine sosyal medya üzerinden kendileriyle iletişime geçen bir diğer hastanın da 11 aylık Sait Efe olduğunu anlatan Rektör Özlenen Özkan, "İmmün yetmezliği nedeniyle kök hücre nakli olmayı beklerken ailesiyle birlikte depreme yakalandılar. Ailesinden çok şükür bir kayıp yok ancak evlerini ve birikimlerini depremde kaybettiler. Onun durumundaki bir çocuğun steril şartlarda bakılması çok önemli. Bu nedenle bize ulaştıklarında hemen harekete geçtik. Hastanemizde kök hücre nakli olmayı bekliyor. Naklin 6 Mart'ta yapılması planlanıyor. Tüm hastalarımızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Depremzede çocukların büyük savaşı.. Onların mücadelesi görenleri duygulandırıyor
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