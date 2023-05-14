Haberler Yaşam Haberleri Depremzede çocukların kahraman doktorları
Giriş Tarihi: 14.5.2023

Depremzede çocukların kahraman doktorları

GÜL KİREKLO GÜL KİREKLO
Depremzede çocukların kahraman doktorları
Çocuk doktorları asrın felaketinde uzuvlarını kaybetmiş 800 çocuğun yaralarını sarıyor. Kıbrıs'ta gerçekleşen 58. Türk Pediatri Kongresi'nde deprem bölgesindeki çocukların sağlık sorunlarıyla ilgili ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını belirten Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, deprem bölgesinde yaşanan acıları gidermeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "0-21yaş arası bu çocukların hem protezlerinin takılması, hem de bu çocuklara fizyolojik ve psikolojik alanda destek sağlanmasını çok önemsiyoruz. Tabii bu çocuklar büyüdükçe bu protezler de değişecek. Şimdiye kadar 140 başvuru aldık. 18 çocuk değerlendirme sürecinde, 3 çocuğun ise protezi takıldı. Bu proje bizim için çok kıymetli. Şimdilik sadece depremzedelere hizmet veren bir proje olsa da zaman içerisinde başka nedenlerle ampute olmuş çocuklara da hizmet vermeyi planlıyoruz."

EN ÇOK OKUNANLAR

Oy kullanmama cezası 2023: YSK ile 14 Mayıs Genel Seçimlerde oy kullanmak zorunlu mu, oy kullanmama para cezası ne kadar, kaç TL?
euronews'ten seçim anketi sonuçları manipülasyonu!
Muharrem İnce’ye kaset kumpası soruşturmasında yeni gelişme! Firari FETÖ’cülere yakalama kararı
14 Mayıs seçimleri için propaganda yasakları başladı! İşte uyulması gereken kurallar
Başkan Erdoğan'dan AK Parti sandık görevlilerine çağrı! "Çok kıymetli dava arkadaşlarım" diyerek seslendi!
Cumhurbaşkanı özel yayını Türk televizyonlarında izlenme rekoru kırdı!
İstanbul'da utanç verici görüntüler: Maganda, giyimini beğenmediği gençlere yumruklarla saldırdı!
HDP mitingi sonrası büyük alçaklık: Polislere taşlı saldırı! Terör örgütü sloganları atanlar taşkınlık çıkardı
Ayasofya Camii'nde Akşam Namazı! Başkan Erdoğan fethin sembolünde eda etti
CHP ilçe başkanı pusulaları petrolde gizlice almış... Kaç oy pusulası basıldığı araştırılıyor
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede çocukların kahraman doktorları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA