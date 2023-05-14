Depremzede çocukların kahraman doktorları

Çocuk doktorları asrın felaketinde uzuvlarını kaybetmiş 800 çocuğun yaralarını sarıyor. Kıbrıs'ta gerçekleşen 58. Türk Pediatri Kongresi'nde deprem bölgesindeki çocukların sağlık sorunlarıyla ilgili ellerinden gelen katkıyı sağladıklarını belirten Türk Pediatri Kurumu Başkanı ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Haluk Çokuğraş, deprem bölgesinde yaşanan acıları gidermeye çalıştıklarını belirterek şunları söyledi: "0-21yaş arası bu çocukların hem protezlerinin takılması, hem de bu çocuklara fizyolojik ve psikolojik alanda destek sağlanmasını çok önemsiyoruz. Tabii bu çocuklar büyüdükçe bu protezler de değişecek. Şimdiye kadar 140 başvuru aldık. 18 çocuk değerlendirme sürecinde, 3 çocuğun ise protezi takıldı. Bu proje bizim için çok kıymetli. Şimdilik sadece depremzedelere hizmet veren bir proje olsa da zaman içerisinde başka nedenlerle ampute olmuş çocuklara da hizmet vermeyi planlıyoruz."