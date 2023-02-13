Depremzede çocukların ’komutan abla’sı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 10 ilde yıkımlara ve binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Bakanlıklar ve valilik koordinesinde AFAD, Kızılay, emniyet, jandarma ve diğer kurumlar; çadır kurulumundan yemek dağıtımına kadar her alanda bölgelerde görev yapıyor. Depremin vurduğu Malatya'da da yaraların sarılması için çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlk andan itibaren depremzedelere hizmet veren Mehmetçik, bir kez daha halkın takdirini kazandı.