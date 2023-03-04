Depremzede çorbacı dükkanını açıp, çağrıda bulundu! “Ölürsem de memleketimde öleyim”

Emekli din görevlisi Hüsamettin Bozkurt, 2015 yılında emekli olup çorbacı açtı. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerde evinde ve iş yerinde hafif hasar oluşan Bozkurt, eşi ve çocuklarını da alıp İstanbul'daki bacanağının yanına gitti. Ancak memleketinden uzak kalamayan, kalbi Elbistan'da atan Bozkurt, dayanamadı ve 3 gün sonra tekrar Elbistan'a geri döndü.
Bozkurt, geçtiğimiz hafta bölgede incelemelerde bulunan Elbistan Koordinatör Valisi Hamza Aydoğdu ile karşılaştı. Vali Aydoğdu'ya, gözyaşları içerisinde "Benim, devletimin canı sağ, bu memleketi beraber ayağa kaldıracağız. Bu memleket bizim. Burayı biz kaldıracağız. Kimse kaçmaz ve inşallah herkes buraya gelecek. Ölürsem de memleketimde öleceğim" dedi. Bu anlara ilişkin video binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve yorum yapıldı. Bozkurt, Vali Aydoğdu'ya verdiği sözü de yerine getirip 27 Şubat'ta çorbacısını tekrar faaliyete geçirdi.
İŞ YERİNİN İSMİNİ '6 ŞUBAT' OLARAK DEĞİŞTİRDİ
Hüsamettin Bozkurt 'Şifa' olan iş yerinin ismini '6 Şubat' olarak değiştirdi. İlk gün Vali Hamza Aydoğdu'yu da çorbacıda ağırlayan Bozkurt, memleketinde kalacağını söyledi. SABAH'a konuşan Hüsamettin Bozkurt, "Televizyonda bile Elbistan ismini görünce kötü oluyordum. Burada dönünce Elbistan tabelasını görünce ağladım.
Çok şükür işimizin başına tekrar geçtik. Sağ olsun Valimiz birçok ihtiyacımızı karşıladı ve onun öncülüğün de iş yerimizi tekrar açtık. Devlet olmazsa millet olmaz. Millet olmazsa da devlet olmaz. Biz memleketimize sahip çıkmalıyız. Mevla'm bizi vatansız etmesin. Bizi devletimize daim eylesin. Ele ele verip ayağa kalkacağız. Bu topraklar boş kalmayacak. Tekrar küllerimizden var olacağız" dedi.