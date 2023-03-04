Depremzede çorbacı dükkanını açıp, çağrıda bulundu! “Ölürsem de memleketimde öleyim”

Bozkurt, geçtiğimiz hafta bölgede incelemelerde bulunan Elbistan Koordinatör Valisi Hamza Aydoğdu ile karşılaştı. Vali Aydoğdu'ya, gözyaşları içerisinde "Benim, devletimin canı sağ, bu memleketi beraber ayağa kaldıracağız. Bu memleket bizim. Burayı biz kaldıracağız. Kimse kaçmaz ve inşallah herkes buraya gelecek. Ölürsem de memleketimde öleceğim" dedi. Bu anlara ilişkin video binlerce kişi tarafından sosyal medyada paylaşıldı ve yorum yapıldı. Bozkurt, Vali Aydoğdu'ya verdiği sözü de yerine getirip 27 Şubat'ta çorbacısını tekrar faaliyete geçirdi.