Depremzede Elif ninenin pasaportu Bakan Soylu’nun talimatıyla aileye teslim edildi

Kahramanmaraş merkezli "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremden evi hasar gören 83 yaşındaki Elif Tunç'un yurt dışına çıkabilmesi için talep ettiği pasaport, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Muş Valisi İlker Gündüzöz tarafından aileye teslim edildi.

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesinde hane ziyaretleri yapan İlker Gündüzöz'den pasaport talep eden Elif Tunç'un isteği, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talebi hızlandırmasıyla sonuçlandı. Muş'tan getirilen 'gezici kayıt terminali adreste nüfus hizmetiyle başvurusu alınan Elif ninenin pasaportu, Ankara'dan çıkartılarak Nurhak'a gönderildi. Pasaportu teslim alan Gündüzöz, ilçe merkezine bağlı Seyitaliler Mahallesinde ikamet eden Elif ve Hüseyin Göksu çiftçiyle yaşayan Elif Tunç'u ziyaret etti. Burada pasaportu aileye teslim eden Vali Gündüzöz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun selamını iletti.

Elif Tunç ile sohbet eden Gündüzöz, "Pasaportunu getirdim. Pasaportu, polislerimiz gidip Ankara postanesinden aldı ve özel araçla buraya kadar getirdik. Sayın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla hemen aldık. Sayın Bakanımızın selamları var" dedi. Pasaportunun çıkarılması karşısında duygulanan Elif Tunç ise "Hoş sefa geldiniz, eksik olmayın, sağ olun. Allah razı olsun, noksanlık vermesin Allah. Ellerinize sağlık, çok sağ olasınız. Başarılar diliyorum" diye konuştu.