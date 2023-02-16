Depremzede Eymen’in doğum gününü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personeli kutladı



Karaburç ailesi, depremden sonra enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Karaburç ailesinin en küçük ferdi olan Eymen'in doğum günü, depremin gerçekleştiği gün olan 6 Şubat'tı. Enkazdan kurtarılarak hayata yeni bir başlangıç yapan Eymen'in doğum gününü, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının psikososyal ekipleri kutladı. Doğum günü kutlamasına; Eymen'in annesi Şerife, babası Hasan Karaburç, 2 ağabeyi ve ablasının yanı sıra diğer depremzede çocuklar eşlik etti. Doğum günü pastalarının kesildiği kutlamada küçük çocuğun mutluluğu gözlerinden okundu.