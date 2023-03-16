Depremzede Fatma ile Adnan yerleştirildikleri yurtta tanışıp evlendi

'ÇOK ANLAMLI BİR GÜNE ŞAHİT OLUYORSUNUZ'

Yurt müdürü Ramazan Ergene, "Bugün çok anlamlı bir güne şahit oluyorsunuz. Bu Malatya ve Gaziantep'in aşk, sevgi buluşması. Bazen depremler böyle şeylere de vesile oluyor. Ben erkek babası olarak burada görev alıyorum. Sayın İl Müdürümüz Mustafa Özçelik de kız babası olarak burada" dedi.

'4 YIL SONRA YURTTA EVLENDİLER'

Hatay'dan Burdur'a gelen ve Safahat Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan Fatma ve Ömer Soyak çifti de 4 yıllık ilişkilerini geçen günlerde evlilik ile taçlandırdı. Yurt görevlileri Soyak çiftini de organizasyona davet etti. Ömer Soyak, organizasyonda eşi Fatma Soyak'a yüzük taktı.