Depremzede felaketi bu sözlerle özetledi! "Çatılara bile devrilir korkusuyla sığınamıyorduk"

Ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenerek Denizli'ye gelen vatandaşlar, yurtlara yerleşti. Korku dolu anları anlatan bir depremzede, çatılara bile devrilir korkusuyla sığınamadıklarını belirterek, pencerelerden atladıklarını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremin yaşandığı 10 ilden depremzedeler tüm ülkede olduğu gibi Denizli'ye de gelerek yurtlarda ağırlanıyor. Depremzedelerin hijyenik malzemeler, kıyafet gibi ihtiyaçları Pamukkale Yurdu Sosyal Tesislerde bulunan Yardım Malzemesi Temin Merkezinden gönüllü gençlerin çalışmaları ile karşılanıyor. AFAD koordinesinde yerleşen depremzedeler, hizmetin çok iyi olduğunu belirterek depremin hayatlarını tamamen değiştirdiğini söyledi. Şu anda yurtta ise 2 bin 42 depremzedenin bulunduğu aktarılırken, sayının her geçen gün arttığı öğrenildi.





"ÇOCUKLARIMIN BAZILARI ENKAZ ALTINDA KALDI VE ONLARI ÇIKARDIK"

Hatay Antakya'dan gelen Süleyman Koca, çocuklarını enkaz altından çıkardıklarını belirterek, "Çok şükür ölüm yok bizde ama komşularımızda hayatını kaybeden oldu. Çocuklarımın bazıları enkaz altında kaldı ve onları çıkardık. Arabaya binip yola çıktık. Burada insanlar samimi ve sevecen davrandı. Yurtta kalıyoruz, hiçbir ihtiyacımız yok, hepsi karşılandı. Depremden dolayı ne de olsa endişe içindeyiz" diye konuştu.

Pencereden atladıklarını anlatan Nihat Edip Özarpacı, "Benim ev tam yıkılmadı ama yan yattı. Evin içine giremedik, her şey içerde kaldı. Kapıdan çıkmak istedik ama olmadı ve pencereden atladık. Burada çok rahatız, çok konforlu. Deprem bölgesinde durum tarif edilemez. Bir yandan soğuk vardı ve yağmur çok yağıyordu, çatılara bile devrilir korkusuyla sığınamıyorduk" dedi.

Elbistan'dan gelen Emine Seren Taş, "Depremin merkez üssünden geliyorum. Elbistan yerle bir oldu. Şehrimizi böyle görmek bizi çok üzdü, evlerimiz yıkıldı. Allah devletimizden razı olsun, bizi Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarına yerleştirdi" ifadelerini kullandı.