Depremzede gelin Kırıkkale’de evlendi

Gazıantepli 20 yaşındaki Zekiye Alp bir süre önce Kırıkkale'nin Yahşihan ilçe Garnizon Komutanlığı'nda görevli askeri personel olan 24 yaşındaki Ümit Ayata ile nişanlandı. Nikâh tarihi ise 3 Şubat 2023 Cuma günü olarak belirlenmişti. Çift, nikâh törenlerini aileleriyle birlikte Gaziantep'te yapmayı planlamışlardı. Ancak yaşanan depremler nedeniyle nikâhlarını Gaziantep'te yapamayınca gelin Zekiye Alp ailesiyle birlikte Kırıkkale'ye geldi. Çiftin nikâhı Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz tarafından belediye nikâh salonunda kıyıldı.