Depremzede gençler sınava hazırlanıyor

Malatya, Diyarbakır gibi depremi yaşayan kentlerden Amasya'ya gelen 10 genç, Amasya Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Zübeyde Hanım Kurs Merkezi'nde ücretsiz üniversite sınavına hazırlanıyor. Üniversiteye hazırlanan gençleri ziyaret eden Amasya İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, "Derdimiz öğrencilerimizin hem normalleşmeyi yaşama adına hayata hazırlanmaları hem de geride bir pişmanlığın bir keşkenin olmaması" dedi. Depremi Malatya'da yaşayan Musa Soyhan, "Buraya YKS'ye hazırlanmak için geldim. Orada hazırlandığımız yurt yıkıldı. Burada hazırlanıyorum" diye konuştu.