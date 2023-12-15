Depremzede iki genç kaza kurbanı

Antalya'nın Serik ilçesinin Akçaalan Mahallesi, Serik-Karadayı yolunda 4 Aralık tarihinde saat 13.00 sıralarında Reşit Altunçay idaresindeki motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Reşit Altunçay'ın kullandığı motosiklet kontrolden çıkarak, refüje çarptı. Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü henüz belirlenemeyen kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi Reşit Altunçay'ın olay yerinde hayatını kaybetti. Altuncay, memleketi Hatay'da gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

10 GÜNLÜK YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bahadır Demirdelen 10 günlük yaşam savaşını kaybetti. Böylece kazada ölü sayısı 2'ye çıktı. Antalya Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Bahadır Demirdelen ise toprağa verilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a götürüldü. İki gencinde depremzede olduğu yaşanan felaketin ardından Serik ilçesine aileleri ile birlikte geldikleri öğrenildi.