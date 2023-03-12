Haberler Yaşam Haberleri Depremzede kadınlara moral etkinliği
Giriş Tarihi: 12.3.2023 15:37 Son Güncelleme: 12.3.2023 15:40

Depremzede kadınlara moral etkinliği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Sosyal Hizmetler Dairesi ile YDÜ iş birliğinde depremzede kadınlara yönelik moral etkinliği düzenlendi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Depremzede kadınlara moral etkinliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören depremzedeler yaralarını sarabilmek için KKTC'de yaşayan akrabalarının yanına geldi. YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü depremzedelere yönelik moral etkinliği gerçekleştirdi.

Kampüs içerisinde eğitim atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 20'nin üzerinde depremzede kadına saç kesimi, boya, fön, manikür, kalıcı oje, kaş alımı, cilt bakımı gibi saç ve güzellik uygulamaları yapıldı. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı, Bakan Taçoy çocuklarla ilgilenerek sohbet etti.

YDÜ Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Depremzede kadınlarımız için etkinlik düzenledik. Yaşadıkları bu zorlu süreçte depremzede kadınlarımızın yanında olup yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek istedik. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Serdar Ortaç'ın büyük acısı! Kardeşi Serkan Ortaç hayatını kaybetti
Deva Partisi Tokat İl Başkanı Murat Kurnaz istifa etti
Vefa bir semttir
Altılı Koalisyon adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun vaadi kredi oldu! IMF'ye göz kırptı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Ezanın Arapça okunması teklifini CHP değil demokrat parti verdi
‘Fırsatını bulsalar bizi boğdururlar’
Yüksek et fiyatlarına karşı 3 bakanlık harekete geçti! Ramazan öncesi neşter vuruluyor
14 Mayıs’ta yerliler ile küreselciler yarışacak
Yine aynı yerde, en baştan...
ARKADAŞINA GÖNDER
Depremzede kadınlara moral etkinliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA