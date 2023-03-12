Depremzede kadınlara moral etkinliği

Kahramanmaraş merkezli depremlerde evleri hasar gören depremzedeler yaralarını sarabilmek için KKTC'de yaşayan akrabalarının yanına geldi. YDÜ Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü depremzedelere yönelik moral etkinliği gerçekleştirdi.

Kampüs içerisinde eğitim atölyesinde gerçekleştirilen etkinlikte, 20'nin üzerinde depremzede kadına saç kesimi, boya, fön, manikür, kalıcı oje, kaş alımı, cilt bakımı gibi saç ve güzellik uygulamaları yapıldı. Etkinliğe Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da katıldı, Bakan Taçoy çocuklarla ilgilenerek sohbet etti.

YDÜ Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, "Depremzede kadınlarımız için etkinlik düzenledik. Yaşadıkları bu zorlu süreçte depremzede kadınlarımızın yanında olup yüzlerini bir nebze olsun güldürebilmek istedik. Yaraları hep birlikte saracağız" dedi.