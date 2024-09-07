Depremzede kadınların el emekleri festivalde

Hatay'da Payas Belediyesi tarafından depremzede kadınlara umut olması için 6-7-8 Eylül tarihleri arasında Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi'nde, 'Kadın El Emeği Festivali' düzenleniyor. 100 depremzede kadın, evlerinde yaptıkları el sanatları ve yöresel yemekleri festivalde satarak bütçelerine katkı sağlıyor.

Ziyaretçilerin, festivale yoğun ilgi gösterdiğini söyleyen Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, "Yoğun ilgi gören festivalimiz de üretken kadınlarımız, geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok ürün ile birlikte emeklerini ve el becerilerini sergiliyor. Kadınlarımızın ekonomik hayatta daha aktif rol almasını desteklemek için elimizden geleni her zaman yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN ALTAN STANTLARI TEK TEK GEZDİ

Hatay'ın Payas ilçesinde bulunan Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi'nde düzenlenen Kadın El Emeği Festivali, 6 Eylül'de kapılarını ziyaretçilere açtı. Festivalin açılışını gerçekleştiren Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, kadınların el emeği ürünlerinin sergilendiği stantları tek tek gezerek esnafa hayırlı satışlar diledi. Geleneksel el sanatlarından modern tasarımlara kadar birçok ürünün satışa sunulduğu etkinlikte, ziyaretçiler hem alışveriş yaptı hem de kadınların üretkenliğine tanıklık etti.

"KENDİNİ İFADE EDEN KADIN TOPLUMA SEVİYE KAZANDIRIR"

Kendisini özgürce ifade eden kadının bulunduğu topluma seviye kazandıracağını söyleyen Başkan Altan, "Ülkede, şehir de ve toplumda mutlu olan kadınlar, bulundukları topluma seviye kazandırır. Kadın nasıl mutlu olur? Kimsenin engeline takılmadan özgürce kendini ifade edebiliyorsa mutlu olur. Biz de şehrimize o seviyeyi kazandırabilmek adına kadınlarımıza dün olduğu gibi bugün de inşallah yarın da aynı desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

"YENİ DOSTLUKLAR KAZANDIK"

Festivalde emeklerini sergileyen depremzede kadınlar, "Festivale ilgi çok yoğun. Bu bizleri çok mutlu ediyor. Festival sayesinde hem yeni dostluklar edindik hem de el emeklerimizi satıp gelir elde ettik. Festivali gerçekleştiren Payas Belediyesi'ne ve Başkan Bekir Altan'a teşekkür ediyoruz" dedi. 17:30 ile 23:30 arasında açık olan festival, 8 Eylül Pazar günü son bulacak.